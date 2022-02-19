В Туркменистане в 2022 году посадят три миллиона деревьев

В Туркменистане в 2022 году, в целях реализации национальной лесной программы, посадят три миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает министерствам и отраслевым ведомствам страны, а также мэрии Ашхабада обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев. Еще полтора миллиона саженцев деревьев предписано посадить хякимликам (администрациям) велаятов (областей).

Также документ поручает министерствам, ведомствам, администрациям областей и мэрии Ашхабада обеспечить полив посадок методом капельного орошения, а Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды в достаточном количестве обеспечить озеленительную компанию достаточным количеством саженцев.

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