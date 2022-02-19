Туркменистан отметил День дипломатических работников

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась научная конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная к Дню дипломатических работников Туркменистана.

В работе форума приняли участие главы и представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, профессора, преподаватели и студенты ряда вузов.

В выступлениях участников конференции подчеркивалось, что продвижение глобальной инициативы Туркменистана «Диалог – гарантия мира» нацелено на объединение усилий всех стран в укреплении традиций мирного сосуществования народов, становление культуры мира и доверия во взаимоотношениях. В частности, было отмечено, что новая философия, основанная на выверенных политических критериях, позитивном прагматизме, общепризнанных человеческих ценностях, выступает в качестве значимого фактора, оказывающего влияние на положительное развитие международных экономических и политических процессов.

В завершение конференции ее участники приняли обращение к президенту Гурбангулы Бердымухамедову, в котором выразили признательность главе государства за внимание к вопросам совершенствования дипломатической службы страны.

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