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18.02.22 10:43

Туркменистан и Организация тюркских государств обсудили участие наблюдателей на президентских выборах

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в формате онлайн обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения взаимодействия стран организации в различных сферах.

Он также отметил, что Туркменистан заинтересованно рассматривает свое партнерство с рядом международных структур, аффилированных с Организацией тюркских государств.

Особое внимание дипломаты уделили вопросам взаимодействия в направлении миссии наблюдателей Организации тюркских государств для участия в мониторинге подготовки и проведения выборов президента Туркменистана, которые состоятся 12 марта текущего года.

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