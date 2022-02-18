Туркменистан и ОБСЕ обсудили партнерство в проведении президентских выборов

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с временным поверенным в делах Центра ОБСЕ в Ашхабаде Рюне Кастбергом. В ходе встречи были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы партнерства Туркменистана с ОБСЕ.

Основной темой обсуждений стали вопросы подготовки к предстоящим 12 марта текущего года выборам президента Туркменистана. В этой связи стороны рассмотрели формы сотрудничества туркменской стороны с ОБСЕ, имея в виду опыт работы этой организации в оказании содействия странам-участницам в организации избирательного процесса.

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