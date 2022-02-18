Центризбирком Туркменистана зарегистрировал группы граждан для выдвижения кандидатов в президенты

Центризбирком Туркменистана, в соответствии со 46-й статьей Избирательного кодекса страны, зарегистрировал шесть инициативных групп граждан для выдвижения кандидатов на выборах президента Туркменистана, которые уже начали сбор подписей.

В соответствии с законодательством страны право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан. При выдвижении кандидата в президенты Туркменистана группами граждан он должен быть поддержан не менее чем десятью тысячами подписей избирателей.

Ранее Центризбирком страны зарегистрировал кандидатом в президенты от Демократической партии вице-премьера Сердара Бердымухамедова, а также заместителя главы администрации Марыйской велаята (области) Агаджана Бекмырадова от Аграрной партии страны.

В соответствии с постановлением нижней палаты туркменского парламента – Меджлиса, выборы президента Туркменистана пройдут 12 марта этого года.

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