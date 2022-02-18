Туркменистан и Международная организация труда наращивают взаимодействие

Приоритетные вопросы расширения взаимодействия обсудили в ходе переговоров онлайн замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и директор Департамента трудовых норм Международной организации труда (МОТ) Коринн Варга.

Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнули, что Туркменистан, являясь членом МОТ, привержен созданию условий для достойного труда и социальной справедливости.

Стороны также обсудили вопросы о присоединении Туркменистана к международным конвенциям и многосторонним соглашениям, включая международные документы МОТ. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан внедряет общепризнанные нормы и принципы положений Международной организации труда в национальное законодательство.

Стороны также отметили, что в национальном плане действий Туркменистана по правам человека на 2021–2025 годы предусмотрены меры, направленные на развитие партнерства с МОТ.

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