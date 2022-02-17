Новый постоянный представитель Программы развития ООН вручил президенту Туркменистана верительные грамоты

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового постоянного представителя Программы развития ООН в Туркменистане Нарине Саакян.

В ходе беседы был рассмотрен ход реализации совместных проектов и обсуждены перспективные планы взаимодействия, нацеленные на достижение Целей устойчивого развития ООН, адаптированных Туркменистаном на национальном уровне в числе первых государств мира. В частности, в соответствии с программой сотрудничества на период 2021–2025 годов приоритетными направлениями названы диверсификация экономики, цифровизация, борьба с изменением климата, здравоохранение, социальная защита, права человека и т.д.

Пользуясь случаем, постоянный представитель ПРООН еще раз поздравила Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ с принятием новой национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на предстоящие 30 лет.

Президент Туркменистана поблагодарил ООН за поддержку туркменских предложений и инициатив, касающихся ситуации в Афганистане, обеспечения глобальной энергобезопасности, развития международного сотрудничества в транспортной сфере, рационального использования ресурсов и борьбы с изменением климата. Туркменский лидер подчеркнул, что Ашхабад и впредь намерен принимать самое деятельное участие в дискуссии по глобальной повестке дня, тесно взаимодействуя с агентствами и структурными подразделениями ООН.

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