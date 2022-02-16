Аграрная партия Туркменистана выдвинула своего кандидата на выборах президента страны

В Ашхабаде состоялся внеочередной, IV съезд Аграрной партии Туркменистана, на повестку дня которого был вынесен вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Туркменистана.

В ходе съезда было рассмотрено предложение о выдвижении кандидатом на высший государственный пост заместителя хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) ­Агаджана Бекмырадова.

Выступавшие отметили руководительские и организаторские способности Бекмырадова, а также подчеркнули, что благодаря своим профессиональным и личностным качествам он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

Агаджан Бекмырадов закончил в 1995 году Туркмен­ский государственный архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель. В разные годы он работал в администрациях районов Марыйского велаята, в Векилбазарском районном совете Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и объединении проф­союзов этого района. С апреля 2017 года Бекмырадов занимает должность заместителя хякима Марыйского велаята.

По итогам обсуждения участники съезда приняли решение о выдвижении его в качестве кандидата на высший государственный пост. Соответствующее постановление форума было принято единогласно.

В свою очередь Агаджан Бекмырадов заявил, что осознает возложенную на него высокую ответственность и приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие.

Ранее нижняя палата парламента Туркменистана – Меджлис – приняла постановление о проведении в стране 12 марта этого года досрочных президентских выборов.

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