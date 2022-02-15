Демократическая партия Туркменистана выдвинула своего кандидата на выборах президента страны

В Ашхабаде состоялся внеочередной, IХ съезд Демократической партии Туркменистана. Основным вопросом повестки дня съезда стало выдвижение одной из ведущих политических организаций страны претендента на должность президента Туркменистана. Участники форума рассмотрели предложение о выдвижении кандидатом на выборах главы государства, заместителя председателя кабинета министров Сердара Бердымухамедова.

В выступлениях членов Демократической партии были отмечены руководительские и организаторские качества претендента. Было также подчеркнуто, что как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег.

Сердар Бердымухамедов в 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова по специальности инженер-технолог. Являясь также специалистом по международным отношениям, за годы трудовой деятельности он накопил богатый опыт управления, занимая такие должности, как председатель комитета Меджлиса, замглавы МИД, заместитель, а затем и хяким (глава администрации) Ахалского велаята (области), министр промышленности и строительного производства, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана.

Отметив его заслуги, опыт работы на руководящих постах, высокие деловые и моральные качества, участники заседания приняли решение выдвинуть его кандидатом на высший государственный пост страны. Проект постановления по этому вопросу был принят единогласно.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил участников съезда за оказываемое доверие. Он заявил, что осознает ответственность и сделает все от него зависящее, чтобы оправдать его.

Выдвижение кандидатов на выборах президента Туркменистана продолжается.

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