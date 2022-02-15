Президенты Туркменистана и Казахстана провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия в области транспорта. В частности, особое внимание было уделено расширению маршрутов международных перевозок и увеличению объёмов взаимной торговли. Также главы государств обсудили вопросы наращивания сотрудничества в топливно-энергетическом секторе и агропромышленном комплексе.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев отметили, что историческая и культурная общность народов Туркменистана и Казахстана способствует плодотворному обмену в области науки и культуры. В этой связи главы государств высказались за расширение духовно-культурных связей между двумя дружественными государствами-соседями и народами.

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