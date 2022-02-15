На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 89 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 89 сделок на 56 миллионов 447 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Казахстана и Таджикистана приобрели сжиженный газ, базовое масло, автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из ОАЭ и Афганистана также закупили сжиженный газ производства госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия». Помимо этого, предпринимателям из Турции, Азербайджана и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана и Афганистана приобрели ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу и экстракт солодкового корня на 16 миллионов 42 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на 13 миллионов 989 тысяч манатов.

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