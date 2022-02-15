Главу туркменской дипломатической миссии приняли в московской мэрии

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Батыра Ниязлиева с заместителем мэра, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максимом Ликсутовым.

В ходе встречи собеседники выразили убежденность в наличии широких перспектив сотрудничества Туркменистана с Москвой на основе имеющихся богатых традиций и наработанного опыта. В частности, акцент был сделан на взаимодействии в области наземной транспортной инфраструктуры, создании современных городских агломераций и «умных городов». В частности, по мнению Максима Ликсутова, существуют хорошие возможности для налаживания сотрудничества в таких сегментах, как транспортная безопасность, оптимизация парковочных мест, внедрение электронных систем управления транспортом в условиях больших городов.

В этом контексте была рассмотрена возможность организации визита делегации правительства Москвы в Туркменистан для проведения предметных переговоров. Российская сторона в ходе визита предлагает рассмотреть такие аспекты, как использование цифровых технологий, формирование транспортной инфраструктуры при строительстве Ашхабад-сити, создание «зеленого коридора» для поставок туркменской сельхозпродукции в Москву, организация совместного бизнес-форума с участием предпринимательских кругов Туркменистана и Москвы как первого шага на пути к системному и долгосрочному сотрудничеству.

В ходе беседы также были затронуты аспекты сотрудничества в экономической и культурной-гуманитарной сферах. Было отмечено, что широкое, многоплановое взаимодействие Туркменистана с административными структурами крупнейшего российского мегаполиса имеет широкие перспективы, носит взаимовыгодный характер и способно придать новые созидательные импульсы межгосударственному сотрудничеству Туркменистана и Российской Федерации.

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