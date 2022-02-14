В МИД Туркменистана обсудили итоги внеочередного заседания Народного Совета

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам внеочередного заседания верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты (Народного совета), прошедшего 11 февраля этого года. Во встрече приняли участие руководители и представители туркменского внешнеполитического ведомства, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий и представительств международных организаций.

В ходе брифинга было подчеркнуто, что президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании нижней палаты, сделал особый акцент на актуальности внешнеполитического курса государства и его высокого авторитета на международной арене.

В частности, туркменский лидер заявил, что внешняя политика Туркменистана основывается на Конституции страны, конституционном законе о постоянном нейтралитете государства и концепции внешней политики Туркменистана.

В выступлениях на брифинге глав дипмиссий иностранных государств было подчеркнуто, что постоянный нейтралитет Туркменистана выступает важным фактором обеспечения региональной стабильности, установления цивилизованного диалога между странами на основе взаимопонимания и уважения.

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