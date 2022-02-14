Центризбирком Туркменистана дал старт избирательной кампании по выборам президента страны

Вопросы подготовки к выборам президента Туркменистана были обсуждены в ходе заседания Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Во встрече приняли участие члены Центризбиркома, рабочих групп, созданных при нем, представители политических партий, общественных организаций и СМИ.

На заседании было отмечено, что постановлением нижней палаты парламента – Меджлиса, в соответствии со статьёй 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана, на 12 марта 2022 года назначены выборы президента Туркменистана. Данная статья кодекса касается проведения досрочных выборов.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане приняла решение с 14 февраля 2022 года объявить о начале избирательной кампании, включающей несколько этапов – выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями и т.д.

В ходе заседания был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. В этой связи на заседании было подчеркнуто, что за ходом избирательной компании будут следить национальные наблюдатели, представляющие политические партии и общественные организации Туркменистана, а также международные наблюдатели и эксперты.

В соответствии с законодательством после объявления начала избирательной компании политические партии и инициативные группы граждан начнут проводить собрания по выдвижению своих кандидатов на высший государственный пост.

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