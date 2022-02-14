|14.02.22 08:01
|
Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Казахстана
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра, прибывшего в Туркменистан во главе правительственной делегации.
Стороны обсудили вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад и встречи лидеров двух стран на полях третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшихся в прошлом году.
Особое внимание на переговорах было уделено наращиванию партнерства на таких стратегических направлениях, как транспортно-логистический сектор, энергетика, сельское хозяйство и промышленная кооперация. В этой связи было отмечено значение деятельности Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству для определения новых векторов партнерства.
В ходе беседы туркменский лидер и его гость также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в торгово-экономической сфере. Стороны отметили, что в минувшем году товарооборот между странами вырос вдвое по сравнению с 2020 годом, и при этом имеется потенциал для его дальнейшего наращивания.
© TURKMENISTAN.RU, 2022