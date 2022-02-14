Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Казахстана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра, прибывшего в Туркменистан во главе правительственной делегации.

Стороны обсудили вопросы выполнения догово­ренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад и встречи лидеров двух стран на полях третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшихся в прошлом году.

Особое внимание на переговорах было уделено наращиванию партнерства на таких стратегических направлениях, как транспортно-логистический сектор, энергетика, сельское хозяйство и промышленная кооперация. В этой связи было отмечено значение деятельности Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству для определения новых векторов партнерства.

В ходе беседы туркмен­ский лидер и его гость также обменялись мнениями о перс­пективах взаимодействия в торгово-экономической сфере. Стороны отметили, что в минувшем году товарооборот между странами вырос вдвое по сравнению с 2020 годом, и при этом имеется потенциал для его дальнейшего наращивания.

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