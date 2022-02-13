12 марта этого года пройдут внеочередные выборы президента Туркменистана Внеочередные выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта этого года. Соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента Туркменистана – Меджлис. «В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана выборы президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года», – говорится в документе. В последний раз президентские выборы прошли в Туркменистане в 2017 году. В соответствии с законом следующие очередные выборы главы государства должны были пройти в 2024 году. © TURKMENISTAN.RU, 2022