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13.02.22 08:28

12 марта этого года пройдут внеочередные выборы президента Туркменистана

Внеочередные выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта этого года. Соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента Туркменистана – Меджлис.

«В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана выборы президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года», – говорится в документе.

В последний раз президентские выборы прошли в Туркменистане в 2017 году. В соответствии с законом следующие очередные выборы главы государства должны были пройти в 2024 году.

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