На внеочередном заседании Народного Совета Туркменистана принята программа развития страны до 2052 года

В Ашхабаде состоялось заседание верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета). В заседании, которое прошло под председательством президента Туркменистана, спикера Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедова, приняли участие депутаты обеих палат парламента, члены правительства, руководители политических партий, общественных организаций, главы администраций районов, областей страны и города Ашхабада.

В первой половине заседания Халк Маслахаты были рассмотрены итоги деятельности правительства в 2021 году. Было отмечено, что темпы роста ВВП Туркменистана в минувшем году составили 6,2 процента. В промышленном секторе этот показатель составил 9,2 процента, транспорт­но-коммуникационном секторе – 4,3, торговле – 8,8, сельском хозяйстве – 3,8 и в сфере услуг – 5,8 процента.

На внеочередном заседании Народного Совета были подведены итоги конкурса на звание лучший район Туркменистана по социально-экономическим показателям. Заслушав сообщение председателя специальной комиссии, президент Туркменистана подписал распоряжение, в соответствии с которым победитель конкурса Дяневский район Лебапской области получил денежную премию в размере 1 миллион долларов США.

Затем на заседании верхней палаты парламента с программным докладом о принятии программы социально-экономического развития страны на 2022 – 2052 годы, выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В своем выступлении туркменский лидер отметил, что в перспективе будут продолжены реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики, основанной на инновационном характере. По его словам, в дальнейшем будет оказываться всемерное содействие развитию перерабатывающих отраслей, внедрение в производство высоких и экологически чистых технологий, что позволит значительно увеличить экспортный потенциал страны.

«Государство будет и впредь всесторонне поддерживать предпринимательство, являющееся одной из движущих сил национальной экономики. Наряду с этим, будут создаваться все благоприятные условия для инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала страны», – подчеркнул глава государства.

По его словам, Туркменистан продолжит укреплять свое лидерство в поставках энергоресурсов на мировые рынки, для чего будет продолжена диверсификация нефтегазовой отрасли. «Это предусматривает строительство современных комплексов, специализирующихся на переработке нефти и газа, ускоренное промышленное освоение новых месторождений, в том числе туркменского сектора Каспийского моря и месторождения «Галкыныш» («Возрождение»)», – заявил президент.

Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что Туркменистан будет и впредь развивать межгосударственный диалог по вопросам рационального водопользования, охраны и оздоровления окружающей среды, адаптации к изменению климата, всеобщего потепления, борьбы с опустыниванием, улучшения мелиоративного состояния земель и озеленения территорий.

Касаясь задач на перспективу, глава государства подчеркнул, что Туркменистан продолжит укреплять и расширять глобальные конкурентные преимущества страны в таких традиционных сферах деятельности, как энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов.

Он также подчеркнул, что особую надежду при этом возлагает на молодежь страны, потому что молодое поколение – воплощение надежд на будущее. «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область», – сказал Бердымухамедов.

Глава государства заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучия страны.

По итогам внеочередного заседания Народного Совета, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «Об утверждении программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы».

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