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11.02.22 08:42

В Ашхабаде открылась выставка, посвященная дутару

Выставка, посвященная туркменскому музыкальному инструменту дутару, открылась в выставочной галерее Государственной академии художеств Туркменистана. Экспозиция приурочена к включению ремесла изготовления дутара, исполнительского искусства игры на нём и искусства бахши (певец-сказитель) в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Свои работы здесь представили студенты Государственной академии художеств Туркменистана и учащиеся Туркменской государственной специальной художественной школы при академии.  Среди экспонатов – живописные работы, скульптурные композиции, ювелирные изделия, посвященные дутару.

В рамках выставки был также проведен мастер-класс по подготовке древесины для изготовления дутара.

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