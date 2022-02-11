В Ашхабаде открылась выставка, посвященная дутару Выставка, посвященная туркменскому музыкальному инструменту дутару, открылась в выставочной галерее Государственной академии художеств Туркменистана. Экспозиция приурочена к включению ремесла изготовления дутара, исполнительского искусства игры на нём и искусства бахши (певец-сказитель) в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Свои работы здесь представили студенты Государственной академии художеств Туркменистана и учащиеся Туркменской государственной специальной художественной школы при академии. Среди экспонатов – живописные работы, скульптурные композиции, ювелирные изделия, посвященные дутару. В рамках выставки был также проведен мастер-класс по подготовке древесины для изготовления дутара. © TURKMENISTAN.RU, 2022