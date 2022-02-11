|11.02.22 08:42
|
В Ашхабаде открылась выставка, посвященная дутару
Выставка, посвященная туркменскому музыкальному инструменту дутару, открылась в выставочной галерее Государственной академии художеств Туркменистана. Экспозиция приурочена к включению ремесла изготовления дутара, исполнительского искусства игры на нём и искусства бахши (певец-сказитель) в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Свои работы здесь представили студенты Государственной академии художеств Туркменистана и учащиеся Туркменской государственной специальной художественной школы при академии. Среди экспонатов – живописные работы, скульптурные композиции, ювелирные изделия, посвященные дутару.
В рамках выставки был также проведен мастер-класс по подготовке древесины для изготовления дутара.
© TURKMENISTAN.RU, 2022