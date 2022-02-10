Глава МИД Туркменистана провел международные переговоры по телефону

Вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр туризма Государства Израиль Йоэл Развозов.

Стороны рассмотрели актуальные проблемы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание вопросам экономического и гуманитарного взаимодействия. В ходе переговоров министры отметили необходимость дальнейшей интенсификации двусторонних контактов.

Кроме того, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

В свете договоренностей, достигнутых между президентами Туркменистана и Республики Казахстан, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий спектр вопросов, связанных с укреплением двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились о дальнейшем расширении межправительственных контактов, в частности по линии Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

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