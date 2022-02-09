|09.02.22 08:31
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Президент Туркменистана направил инвестиции на увеличение добычи нефти
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил кредитные средства в размере более 250 миллионов манатов на увеличение в стране добычи нефти.
Соответствующее постановление о выделении инвестиций госконцерну «Туркменнефть» глава государства подписал в ходе правительственного совещания по вопросам развития экономки страны.
Туркменский лидер, подписывая документ, отметил, что недавно инвестиции были направлены государственному концерну «Туркменгаз» и государственной корпорации «Туркменгеология» для наращивания добычи природного газа.
Постановление главы государства предписывает Центральному банку Туркменистана выделить денежные средства акционерно-коммерческому банку «Туркменбаши» для кредитования государственного концерна «Туркменнефть». В документе отмечается, что инвестиции будут направлены на финансирование работ по наращиванию объемов добычи нефти за счет разведки и освоения нефтегазовых месторождений.
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