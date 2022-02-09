Президент Туркменистана направил инвестиции на увеличение добычи нефти Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил кредитные средства в размере более 250 миллионов манатов на увеличение в стране добычи нефти. Соответствующее постановление о выделении инвестиций госконцерну «Туркменнефть» глава государства подписал в ходе правительственного совещания по вопросам развития экономки страны. Туркменский лидер, подписывая документ, отметил, что недавно инвестиции были направлены государственному концерну «Туркменгаз» и государственной корпорации «Туркменгеология» для наращивания добычи природного газа. Постановление главы государства предписывает Центральному банку Туркменистана выделить денежные средства акционерно-коммерческому банку «Туркменбаши» для кредитования государственного концерна «Туркменнефть». В документе отмечается, что инвестиции будут направлены на финансирование работ по наращиванию объемов добычи нефти за счет разведки и освоения нефтегазовых месторождений. © TURKMENISTAN.RU, 2022