Состоялась встреча главы МИД Туркменистана с послом Республики Корея

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Туркменистане Шином Сонг-чолем.

Дипломаты обменялись поздравительными посланиями президентов Туркменистана и Республики Корея, а также министров иностранных дел двух стран по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений. В этой связи стороны отметили, что в настоящее время туркмено-корейское сотрудничество, основанное на взаимном уважении и доверии, вышло на качественно новый уровень.

В ходе встречи дипломаты подчеркнули позитивную динамику развития диалога между Ашхабадом и Сеулом по всем направлениям, а также высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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