На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 36 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 36 сделок на 52 миллиона 60 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии приобрели мазут топочный малосернистый, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а коммерсанты из Афганистана – автобензин марки ЕСО-93 (госконцерн «Туркменхимия»).

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (госконцерн «Туркменхимия») и ковры ручной работы на общую сумму 53 миллиона 790 тысяч манатов.

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