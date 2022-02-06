Президент Туркменистана и председатель КНР обсудили увеличение поставок туркменского газа в Китай

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Пекин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Особое внимание стороны уделили вопросам увеличения поставок туркменского природного газа в Китай путем строительства четвертой ветки газопровода Туркменистан – Китай.

В ходе встречи туркменский лидер отметил, что Ашхабад готов обсуждать конкретные вопросы в этой сфере. По его словам, одним из главных вопросов здесь является создание на территории Туркменистана производственной и газотранспортной базы, которая обеспечит поставки "голубого топлива" по новой ветке. Он также подчеркнул, что необходимо начать переговоры по цене на природный газ, который будет поставляться по четвертой ветке газопровода.

Лидеры Туркменистана и Китая также обсудили вопросы расширения в партнерства в сфере спорта, культуры и здравоохранения.

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