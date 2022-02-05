Президент Туркменистана принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, прибывший с рабочим визитом в Китай, в качестве почетного гостя принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

По прибытии на пекинский национальный стадион «Птичье гнездо» глава Туркменистана поднялся на трибуну и проследовал в ложу для почетных гостей. Всех собравшихся здесь лидеров ряда государств и руководителей ООН тепло приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин.

Над стадионом под звуки государственного гимна КНР был поднят государственный флаг Китая – страны-хозяйки зимней Олимпиады-2022. А на поле стадиона состоялось феерическое представление, своего рода экскурс в историю страны – с древних времен до наших дней, и взгляд в будущее. Основными темами церемонии стали экология, мир во всем мире и ключевые принципы олимпийского движения, а главной концепцией – единая судьба человечества. Таким образом, это красочное шоу стало олицетворением девиза игр: «Вмес­те ради общего будущего».

В рамках рабочего визита в Китай члены туркменской делегации провели ряд двусторонних встреч со своими китайскими коллегами, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, которому в последние годы придан статус стратегического партнерства.

Так, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И. Вице-премьер Сапардурды Тойлыев обсудил с представителями сферы здравоохранения Китая вопросы двустороннего сотрудничества в области охраны здоровья. А генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при туркменском правительстве Мамметхан Чакыев провел с руководителями ряда компаний Китая онлайн-переговоры по вопросам взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере.

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