В Туркменистане создано Государственное агентство по строительству автодорог

В Туркменистане, в целях повышения качества строительства автодорог, создано Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Постановление главы государства определяет новое государственное агентство правопреемником государственного концерна «Туркменские автомобильные дороги», присоединенного к Министерству строительства и архитектуры Туркменистана в соответствии с указом главы государства в январе 2019 года.

Также документ поручает соответствующим ведомствам, областным администрациям и мэрии Ашхабада, совместно с министерством юстиции, в течение месяца представить в правительство Туркменистана предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство страны, вытекающих из настоящего указа.

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