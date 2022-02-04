Президент Туркменистана отбыл в Пекин для участия в открытии зимней Олимпиады

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Пекин, где по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

По возвращении из китайской столицы глава государства и члены туркменской делегации, в соответствии с положением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, пройдут краткосрочный карантин сроком 3 дня. Такое решение было принято на прошедшем накануне заседании правительства страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании обратился к вице-премьеру, председателю Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней Сапардурды Тойлыеву с вопросом, как следует действовать членам делегации по возвращении из Китая.

Тойлыев сообщил, что в соответствии с действующими нормами, после поездки за границу необходимо пройти карантин для соблюдения санитарных требований. По его словам, краткосрочный карантин длится 3 дня, среднесрочный – 10 дней и продолжительный 21 день.

«Мы тоже должны будем пройти один из видов карантина. Если в соответствии с санитарными требованиями минимальный срок карантина составляет три дня, то мы будем на карантине в предстоящие воскресенье, понедельник и вторник», – сказал Г. Бердымухамедов.

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