Президент Туркменистана поздравил президента Италии с повторным избранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа, правительства и от себя лично направил поздравления и наилучшие пожелания Серджио Маттарелле в связи с его повторным избранием на пост президента Итальянской Республики.

Туркменский лидер в своем послании отметил, что за последние годы отношения между Туркменистаном и Италией по различным направлениям отличаются результативностью, взаимной выгодой и динамикой. Глава Туркменистана подтвердил готовность совместно продолжать необходимую работу для их вывода на новый уровень.

Пользуясь возможностью, Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Серджио Маттарелле крепкого здоровья и больших успехов в деятельности, направленной на прогресс и процветание итальянского народа.

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