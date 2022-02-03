Туркменистан принял участие в онлайн-совещании министров транспорта ОЭС

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при правительстве Туркменистана Мамметхан Чакыев принял участие в 11-м совещании министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшем в формате онлайн.

В ходе встречи главы транспортных ведомств обсудили вопросы упрощения и нормализации транзитных перевозок, а также обменялись мнениями относительно повышения устойчивости транспортного сообщения в регионе ОЭС.

По словам Чакыева, соединение широкой колеи железной дороги Туркменистана на туркменской станции Этрек с иранскими стальными путями в марте 2021 года позволило ускорить процесс приема и сдачи вагонов и значительно увеличило привлекательность данного коридора для грузоперевозчиков.

В этой связи туркменский представитель предложил изучить вопросы использования логистических и инфраструктурных объектов на территории Туркменистана для активизации транспортно-транзитного сообщения между регионами Каспийского бассейна и Черного моря с выходом на страны Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОЭС – региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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