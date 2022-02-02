Туркменистан наращивает взаимодействие с ЮНЕСКО в сфере культурного наследия

В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная включению ремесла изготовления дутара, исполнительского искусства игры на нем и искусства бахши (певец-сказитель) в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Данное решение было единогласно принято в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в декабре 2021 года, а 30 января текущего года в Ашхабад от ЮНЕСКО поступил оригинал соответствующего сертификата.

В конференции приняли участие члены правительства, деятели культуры и искусства, руководители и представители учреждений культуры, нау­ки, СМИ, общественных организаций и профильных вузов.

Как отметили выступившие на встрече, приоритетом государственной политики Туркменистана является бережное сохранение и изучение историко-культурного наследия туркменского народа. Было подчеркнуто, что важным направлением этой работы является развитие научных связей и широкого сотрудничества в этой сфере с крупными зарубежными исследовательскими центрами и международными структурами, в том числе с ЮНЕСКО.

Выступления докладчиков чередовались с яркими музыкальными номерами, исполненными объединённым коллективом бахши из всех регионов страны, известными народными певцами и начинающими свой путь в этом искусстве солистами.

На конференции были объявлены имена отличившихся мастеров изготовления дутара из велаятов (областей) и Ашхабада, которым было присвоено звание «Народный мастер художественного творчества».

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