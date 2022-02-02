Туркменистан и Пакистан обсудили строительство газопровода ТАПИ и электролинии ТАП

Делегация Туркменистана во главе с замглавы МИД Вепой Хаджиевым в ходе рабочего визита в Исламабад обсудила вопросы строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Переговоры были проведены с министром энергетики Пакистана Мухаммадом Хаммадом Ажаром.

Туркменская сторона ознакомила пакистанскую делегацию с достигнутыми результатами, проводимыми в настоящее время работами и планами на будущее по проектам газопровода ТАПИ и ЛЭП ТАП. Пакистанская сторона с удовлетворением восприняла предоставленную информацию, выразила туркменской стороне признательность за работу, проводимую по этим проектам, и подчеркнула полную приверженность их реализации.

По итогам встречи стороны договорились провести в ближайшее время встречи на уровне технических специалистов для обсуждения вопросов практической имплементации проектов газопровода ТАПИ, линии электропередачи ТАП и подготовки дорожной карты проведения этих работ.

Туркменская делегация также провела переговоры с секретарем (заместителем министра) МИД Пакистана Сохаилом Махмудом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На переговорах была подчеркнута необходимость расширения партнерства между двумя странами в области безопасности.

Также стороны обсудили работу совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии и отметили целесообразность проведения очередного шестого заседания комиссии в нынешнем году.

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