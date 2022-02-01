|01.02.22 09:37
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Медицинский вуз Туркменистана включен во Всемирный справочник медицинских школ
Государственный медицинский университет Туркменистана включен во Всемирный справочник медицинских школ (World Directory of Medical Schools). Всемирная организация здравоохранения направила соответствующее письмо Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Всемирный справочник медицинских школ является совместным предприятием Всемирной федерации медицинского образования (WFME) и Фонда развития международного медицинского образования и исследований (FAIMER). Его задача состоит в составлении полного списка медицинских учебных заведений мира с наиболее достоверными сведениями о них, а также в информировании мировой общественности о развитии медицинского образования по всему миру.
Включение туркменского вуза во Всемирный справочник медицинских школ дает его выпускникам право продолжить образование в медицинских учебных заведениях за рубежом.
Государственный медицинский университет Туркменистана был создан в 1931 году и назывался тогда «Туркменский государственный медицинский институт». В 2010 году он был упразднен, а на его базе создан Государственный медицинский университет Туркменистана, ставший его правопреемником.
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