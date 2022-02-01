На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 45 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 45 сделок на 39 миллионов 35 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России приобрели полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а коммерсанты из Великобритании, Афганистана и Грузии – автобензин ЕСО-93 (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесмены из Турции, Азербайджана и Узбекистана закупили хлопчатобумажную пряжу, высушенные корни и корневища солодки и флоатное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из Турции и Афганистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковры ручной работы на общую сумму более 757 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили портландцемент на 210 тысяч долларов США, а также нефтяной дорожный битум (производства ТКНПЗ) и ковры ручной работы на 3 миллиона 165 тысяч манатов.

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