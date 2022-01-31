В Ашхабаде обсуди вопросы сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО

В Ашхабаде состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В ходе встречи были обсуждены вопросы включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО искусства ахалтекинского коневодства и разведения туркменских алабаев.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам расширения взаимодействия Туркменистана и ЮНЕСКО в рамках проекта «Сеть творческих городов организации». В частности, был рассмотрен процесс включения Ашхабада в глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн».

На встрече была отмечена необходимость интенсификации работ по подготовке соответствующих номинаций Туркменистана в реестр программ ЮНЕСКО в категории «Память мира» и «Человек и биосфера».

Также на заседании был рассмотрен план действий Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО на 2022 год.

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