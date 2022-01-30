Госконцерн «Туркменгаз» и китайская CNPC заключат дополнительные соглашения по добыче газа в Туркменистане

Государственный концерн «Туркменгаз» и китайская компания CNPC заключат дополнительные соглашения по разработке газовых месторождений в Туркменистане. Соответствующее постановление в ходе заседания правительства в формате онлайн подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщил на заседании вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений на обеспечение 16 скважин газового месторождения «Галкыныш» химической продукцией, приготовление буровых растворов, оказание инжиниринговых услуг по их эксплуатации и оснащение этих скважин соответствующим оборудованием.

По словам вице-премьера, также предусматривается заключить дополнительные соглашения, касающиеся установки профильного оборудования и оказания услуг на месторождениях «Галкыныш», «Гарабиль» и «Багаджа». «В итоге, общая сумма этих соглашений составит более 106 миллионов американских долларов», – отметил вице-премьер.

Подписав документ, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что инвестиции должны быть возвращены добываемыми в стране сырьевыми ресурсами.

Ранее государственный концерн «Туркменгаз» заключил с компанией СNPС контракт на завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех газовых скважин на месторождении «Галкыныш», сооружение которых было начато, но полностью не завершено компанией Gulf Oil & Gas FZE из ОАЭ.

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