Глава МИД Туркменистана провел переговоры с заместителем Генсека ООН

Вопросы взаимодействия Туркменистана и ООН обсудили в ходе онлайн-переговоров вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов и заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

Стороны отметили конструктивный уровень долгосрочного сотрудничества Туркменистана с ООН и специализированными агентствами организации по широкому кругу вопросов. Глава туркменского внешнеполитического ведомства подтвердил твердую приверженность Ашхабада к участию в деятельности ООН по укреплению международной системы противодействия терроризму, консолидации международных усилий по борьбе с террористической угрозой, наркотрафиком и торговлей людьми.

В ходе беседы особое внимание уделено вопросам региональной и международной безопасности, в частности, укреплению взаимодействия в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В этой связи сторонами была выражена готовность к принятию обновленного совместного плана действий. Этот план намечено принять 3-4 марта текущего года в Ташкенте в ходе международной конференции, посвященной 10-летию реализации в Центральной Азии глобальной контртеррористической стратегии.

Стороны также отметили актуальность сотрудничества с использованием потенциала Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде. В этой связи было подчеркнуто, что в настоящее время туркменской стороной подготовлен проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе». Документ будет представлен на рассмотрение 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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