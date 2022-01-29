В Туркменистане учрежден новый музыкальный конкурс «Играй, бахши!» В Туркменистане учрежден новый музыкальный конкурс «Чалсана бахши!» («Играй, бахши!»). Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает в рамках ежегодного конкурса на соискание премии президента Туркменистана «Золотой век туркмен» объявить среди дутаристов музыкантов-бахши конкурс «Играй, бахши!». Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2022 года, а победители творческого состязания будут награждены золотой цепочкой президента Туркменистана. Согласно постановлению главы государства, новый конкурс учрежден в целях изучения и пропаганды национального культурного наследия, а также в честь внесения ремесла по изготовлению дутара и искусства игры на нем в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. © TURKMENISTAN.RU, 2022