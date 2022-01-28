В столице Туркменистана открылась выставка, посвященная Дню защитников Отечества

В Музее изобразительных искусств в Ашхабаде открылась тематическая выставка, посвященная Дню защитников Отчества.

Ее первыми посетителями стали курсанты военных учебных заведений Туркменистана. Экспозиция, в состав которой вошли миниатюрная скульптура, живописные полотна маслом и акварелью, посвящена ратному подвигу туркменистанцев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Эти работы из запасников музея, посвященные событиям многолетней давности, и сегодня трогают за душу и понятны без слов.

Ряд представленных работ авторства ведущих туркменских живописцев разных лет посвящены ратной службе в мирное время. Во многих работах отражена служба пограничников. Как считают устроители вернисажа, экспозиция представляет интерес не только для тех, кто связал или собирается связать свою жизнь с военной службой, но и для тех, кому интересна история становления национальной армии.

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