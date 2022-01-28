В Туркменистане отметили День защитников Отечества

В Туркменистане торжественно отметили День защитников Отечества. Главное событие праздника состоялось при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Центральном доме офицеров в Ашхабаде.

Глава государства провел здесь торжественное совещание, в ходе которого прошла церемония награждения офицеров силовых ведомств государственными наградами и присвоения им воинских званий.

Выступая на совещании, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул роль военных и правоохранительных ведомств в обеспечении мирной жизни в стране и поздравил военнослужащих с Днём защитников Отечества.

После торжественного совещания президент Туркменистана также принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса зданий 1-й Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, прошли во всех подразделениях военных и правоохранительных ведомств страны.

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