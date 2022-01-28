Президент Туркменистана принял участие в саммите «Центральная Азия - Индия» в формате онлайн

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению премьер-министра Индия Нарендры Моди принял участие в первом саммите «Центральная Азия–Индия», проведенном в формате онлайн. Встреча была посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Индией и странами Центрально-Азиатского региона.

В саммите также приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Открывая саммит, премьер-министр Нарендра Моди приветствовал лидеров стран региона и поблагодарил их за участие в нынешней встрече, подчеркнув приверженность Индии партнёрству с государствами Центральной Азией. Затем глава индийского правительства предоставил слово лидерам стран-участниц саммита.

В ходе своего выступления президент Туркменистана отметил, что важной задачей для центральноазиатских стран и Индии является выстраивание по-настоящему прочных, доверительных и взаимовыгодных моделей сотрудничества, формулирование общих стратегических целей и выход на осуществление масштабных совместных проектов. По словам главы государства, ключевым условием для этого является прочный и долгосрочный мир, безопасность и стабильность.

Он подчеркнул, что естественным в данных условиях видится создание механизмов согласования и координации, в рамках которых проходил бы регулярный и доверительный обмен мнениями по насущным вопросам, предлагались бы пути их решения в общих интересах.

Глава Туркменского государства особо отметил, что сегодня на фоне новых угроз, обострения военно-политического соперничества ключевую важность приобретает продвижение культуры диалога, создание атмосферы доверия и предсказуемости на мировой арене. По словам Г. Бердымухамедова, Туркменистан выступил с новой философией международных отношений «Диалог – гарантия мира» и рассчитывает на объединение всех ответственных и здоровых сил на глобальной политической арене.

Далее, обращаясь к участникам саммита, президент Туркменистана подчерк­нул, что сотрудничество между странами Центральной Азии и Индией призвано обеспечить ускоренный экономический рост, создать эффективную транспортную, энергетическую, технологическую систему, которая гарантировала бы государствам региона конкурентные преимущества и современный уровень интеграции в магистральные процессы развития.

Касаясь еще одного ключевого вектора партнерства – транспорта – Г. Бердымухамедов отметил, что речь идет прежде всего о создании евроазиатских транспортных коридоров через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане.

В завершение своего выступления президент Туркменистана выразил убеждение, что нынешний саммит задаст правильные ориентиры для дальнейшего взаимодействия, сближения позиций и подходов, совместного продвижения к новым горизонтам сотрудничества.

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