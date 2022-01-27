В Ашхабаде открылась международная выставка, посвященная туркменскому алабаю

В туркменской столице по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова начала работу международная научно-практическая конференция «Туркменская земля – очаг культурных ценностей мировой популярности».

В торжественном открытии и пленарном заседании форума, которые состоялись в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана, приняли участие члены правительства, представители парламента страны, министерств и ведомств, общественных организаций, научно-образовательной сферы, ученые и студенческая молодежь. По цифровой системе к работе конференции подключились зарубежные члены Международной ассоциации туркменского алабая из ряда стран.

В выставочном зале ТПП была размещена выставка декоративно-прикладного искусства. На специальных площадках можно увидеть лучших представителей породы туркменского алабая. Яркий колорит торжеству придала показательная демонстрация выучки алабаев, которые под руководством инструкторов продемонстрировали прекрасную подготовку в выполнении служебных команд.

Пленарное заседание научно-практической конференции посвящено таким темам, как развитие и популяризация опыта национального собаководства, особенности воспитания и разведения туркменского алабая, археологические находки, орнаменты и узоры ковров и ковровых изделий, в которых нашёл отражение образ алабая, и др.

В выступлениях зарубежных участников акцент был сделан на мировых культурных ценностях, где подчеркивалось, что туркменская земля является очагом древнейших цивилизаций и культурных ценностей мировой значимости. Как отмечалось, туркменский народ в течение тысячелетий вносит значимый вклад в духовно-культурное развитие человечества.

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