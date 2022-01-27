Президент Туркменистана принял решение об инвестировании средств в газовую и геологическую отрасль страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием руководителей финансово-экономического и нефтегазового комплекса правительства страны.

Одной из главных тем встречи были вопросы развития топливно-энергетического комплекса, являющего базовой отраслью экономики страны. На совещании были обсуждены проблемы инвестирования в ТЭК новых средств, в частности, в целях наращивания добычи природного газа.

По итогам совещания президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил его участникам, что, учитывая важность нефтегазового комплекса для экономики страны и в целях дальнейшего развития отрасли, принято решение о направлении инвестиционных средств государственному концерну «Туркменгаз» в объеме 159 миллионов 530 тысяч манатов и государственной корпорации «Туркменгеология» в объеме 75 миллионов манатов.

В соответствии с этим глава государства подписал два постановления об инвестировании средств в газовую и геологическую отрасль страны.

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