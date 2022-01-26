Президент Туркменистана принял участие в онлайн-саммите «Центральная Азия - Китай»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принял учас­тие в онлайн-саммите «Центральная Азия - Китай», проведенном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центрально-Азиатского региона.

Во встрече также приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Выступая на саммите, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что государства Центральной Азии, обретя независимость, получили всестороннюю поддержку Китая, который в числе первых открыл свои дипломатические представительства в столицах государств региона. По словам главы Туркменистана, Китай оказал серьезную поддержку центральноазиатским странам в становлении на международной арене, предпринял важные шаги в начале и дальнейшем развитии полноценного, взаимовыгодного и равноправного экономического и торгового партнерства.

Он также отметил, что на состоявшейся в Ашхабаде 11 декабря 2021 года международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития» Туркменистан выдвинул новую философию международных отношений. «Мы назвали ее «Диалог – гарантия мира». Рассматриваем Китайскую Народную Республику и страны Центральной Азии в качестве своих ключевых партнеров и единомышленников в эффективном воплощении этой формулы в международной практике», - сказал глава государства.

Обращаясь к участникам саммита, президент Туркменистана отметил, что совокупный потенциал, мощная ресурсная, промышленная, технологическая база открывают огромные перспективы сотрудничества в экономике. По словам Г. Бердымухамедова, одним из его приоритетов выступает топливно-энергетическая сфера, флагманом которой стало строительство и ввод в эксплуатацию в конце 2009 года стратегического газопровода Туркменистан – Китай, проходящего по территориям Казахстана и Узбекистана.

Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что наличие объективных взаимных интересов позволяет странам Центральной Азии и Китаю успешно наращивать партнерство и в транспортной сфере. По его мнению, выдвинутый туркменской стороной проект «Возрождение Великого Шелкового пути» призван дать мощный импульс экономическому развитию в Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океанов.

Г. Бердымухамедов также особо отметил общий подход государств Центральной Азии и Китая к международному сотрудничеству по вопросам борьбы с пандемией. «Речь идет в первую очередь о поддержке нашими странами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием, принятой в ходе её 74-й сессии. Наши страны признают лидирующую роль ВОЗ в общемировой борьбе с пандемией, выступают против ее политизации, подчерк­нул президент.

Обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину, Гурбангулы Бердымухамедов особо подчерк­нул, что совсем скоро Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры. Выразив уверенность, что они пройдут на высочайшем уровне и станут настоящим праздником спорта, мира и дружбы для миллионов людей на всей планете, глава Туркменистана пожелал китайским друзьям успехов в проведении предстоящей Олимпиады и поздравил весь китайский народ с этим большим событием.

Си Цзиньпин поблагодарил туркменского лидера за выступление, поздравления с проведением зимней Олимпиадой, а также озвученные на саммите идеи и предложения. Глава КНР особо отметил открывающиеся большие перспективы сотрудничества в сфере ТЭК с учетом сов­местных планов по увеличению объемов поставок природного газа в Китай посредством строительства 4-й ветки газопровода Туркменистан – Китай.

«Готов вместе с Вами содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также вносить свой вклад в развитие сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии», – подчеркнул в заключение Си Цзиньпин.

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