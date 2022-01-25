На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 26 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 26 сделок на 54 миллиона долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Германии, Турции, Узбекистана и Афганистана приобрели авиационный и осветительный керосин, полипропилен, топочный мазут, нефтяной кокс и битум, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсанты из Турции и Сербии закупили средство для очистки металлических поверхностей от ржавчины и масел, а также сухой экстракт солодкового корня.

За манатные средства предприниматели из Великобритании закупили различную продукцию медицинской промышленности на 87 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму более 254 тысяч долларов США, а также ковры ручной работы и хлопок-волокно на 1 миллион 613 тысяч манатов.

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