Туркменистан и Пакистан обсудили строительство газопровода ТАПИ

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши.

Министры подчеркнули необходимость реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне, в частности, во время переговоров президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Пакистана Арифа Алви в рамках саммита Организации экономического сотрудничества 28 ноября 2021 года в Ашхабаде.

В этой связи особое внимание стороны уделили практическим вопросам реализации проектов строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

В ходе разговора министры также обсудили вопросы подготовки к 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая пройдет 22-23 марта текущего года в Исламабаде.

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