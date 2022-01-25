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25.01.22 08:08

Главы МИД Туркменистана и Индии обсудили подготовку к саммиту «Центральная Азия - Индия»

Ключевые вопросы туркменско-индийского партнерства обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили вопросам подготовки к первому саммиту «Центральная Азия – Индия», который состоится в ближайшие дни в режиме видеоконференции.

Стороны подчеркнули актуальность договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе встреч и телефонных переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

В этой связи министры обменялись мнениями о ходе реализации проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и подчеркнули необходимость активизации работ на двустороннем и многостороннем уровнях.

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