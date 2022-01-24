В Туркменистане объявлен конкурс молодых ученых

Академия наук Туркменистана и Центральный совет Молодежной организации имени Махтумкули объявили конкурс научных работ среди молодежи.

Этот ежегодный конкурс, учрежденный президентом Туркменистана, призван способствовать развитию туркменской науки, формированию нового поколения ученых, стимулированию их научно-исследовательской деятельности по актуальным проблемам

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники научно-исследовательских учреждений, производственных и научно-технических предприятий, студенты, аспиранты, докторанты, учащиеся средних и средне-специальных школ, а также люди любой профессии, проявляющие интерес к активной научной деятельности.

Участникам конкурса предлагаются следующие темы: нанотехнологии, химические технологии, молекулярная биология, экология, информационные и коммуникационные системы, компьютерные технологии, инновационная экономика. Приветствуются также темы из области гуманитарных наук и медицины.

Традиционно итоги конкурса будут подведены в День науки, который отмечается в Туркменистане 12 июня. Научный конкурс набирает в стране популярность. Только в прошлом году в научном состязании приняли участие более 1000 молодых ученых в возрасте до 30 лет.

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