В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркменско-китайского партнерства Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Ашхабаде Цянь Найчэн. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по широкому спектру проблем туркменско-китайского взаимодействия, отметив высокую динамику развития партнерства между двумя странами. Особое внимание стороны уделили вопросам, связанным с предстоящими мероприятиями с участием глав государств. В частности, стороны обсудили проведение саммита «Китай - Центральная Азия» и открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Ранее СМИ Туркменистана сообщили, что президент Гурбангулы Бердымухамедов получил официальное приглашение приять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в столице КНР. © TURKMENISTAN.RU, 2022