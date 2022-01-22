В столице Туркменистана состоялась презентация новых книг

В Ашхабаде состоялась презентация новых общественно-политических книг - «Интервью президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова международным средствам массовой информации», «Консультативная встреча глав государств Центральной Азии» и «15-й саммит Организации экономического сотрудничества».

В обсуждении новых изданий приняли участие представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств, общественных организаций, ученые, преподаватели вузов и студенческая молодежь.

Выступившие на презентации отметили, что нейтральный Туркменистан не только выступает с актуальными инициативами, направленными на развитие взаимовыгодного сотрудничества в региональном и глобальном масштабах, но и принимает практические меры для их реализации. По мнению участников встречи, это подтверждают итоги третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии и 15-го саммита стран-участниц Организации экономического сотрудничества, прошедших в Туркменистане.

На форуме было подчеркнуто, что укрепление мира и доверия в отношениях между государствами и народами неразрывно связано с политикой нейтралитета как неотъемлемым фактором, способствующим укреплению мира и устойчивому развитию.

Участники форума выразили уверенность, что новые книги будут интересны широкому кругу читателей.

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