Президент Туркменистана провел совещание по вопросам расширения экспорта электроэнергии

В ходе рабочей поездки в Дашогузский велаят (область) президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития электроэнергетики страны и расширения экспорта электричества.

Выступая на совещании, вице-премьер Чарымырат Пурчеков, курирующий электроэнергетику, рассказал главе государства о ходе строительства ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также о планируемой прокладке ЛЭП от афганского города Мазари-Шариф до Кабула. Кроме того, президенту были представлены проекты линии электропередачи от Марыйской ГЭС по маршруту Герат – Фарах – Кандагар. На совещании также были рассмотрены планы строительства ЛЭП мощностью 500 киловольт Мары – Мешхед, мощностью 400 киловольт Мары – Серахс и Серахс – Мешхед.

«В настоящее время туркменская электроэнергия поставляется в соседние страны – Исламскую Республику Иран, Афганистан и Узбекистан, а также в Киргизскую Республику. Кроме того, есть большая возможность ее поставок в третьи страны через Узбекистан и Иран», – сказал Г. Бердымухамедов.

Президент Туркменистана поручил вице-премьеру продолжать ведущиеся в этом направлении работы не снижая темпов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022