Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили по телефону вопросы развития двустороннего партнерства

Вопросы развития двустороннего партнерства обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Стороны отметили высокий уровень и поступательную динамику развития традиционно дружественных межгосударственных отношений, представляющих собой пример доверия, взаимопонимания и уважения.

В ходе разговора Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Шавката Мирзиеева за теплый прием и гостеприимство, оказанные правительственной делегации Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым, которая недавно посетила с рабочим визитом Узбекистан.

Главы Туркменистана и Узбекистана обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего партнерства, выстраиваемого с учетом современных реалий и обстановки в регионе и мире. Было подчеркнуто, что эффективность туркмено-узбекского диалога обусловлена общностью интересов народов двух стран. В этой связи было также отмечено, что Ашхабад и Ташкент занимают схожие позиции по актуальным международным и региональным проблемам.

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